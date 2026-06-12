Генштаб ЗСУ: Уражено два НПЗ у Татарстані, комбінат "Тольяттикаучук", КП та логістичні об'єкти ворога

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження нафтопереробних заводів "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Республіці Татарстан (РФ), комбінату "Тольяттикаучук" у Самарській області (РФ), командно спостережних пунктів та логістичних об’єктів на території РФ та на тимчасово окупованій території України.

"У ніч на 12 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України у Республіці Татарстан російської федерації уражено нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську. Підтверджено ураження цілей та пожежу на території обох підприємств", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За інформацією військових, нафтопереробний комплекс "ТАНЕКО" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність переробки становить понад 16 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє широкий спектр паливно-мастильних матеріалів, зокрема дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти.

"ТАИФ-НК" – це великий нафтопереробний комплекс, який відрізняється надзвичайно високою глибиною переробки нафти (показник декларується на рівні понад 95%). Підприємство переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат. Продукція заводу розподіляється на кілька ключових сегментів – від масового палива до специфічної сировини для нафтохімії та військових потреб.

"Також уражено комбінат "Тольяттикаучук" у Самарській області, який спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків (що, зокрема, використовуються в подальшому виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет), мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину", – поінформували у Геншатбі.

Підтверджено ураження цілі та пожежу на території комбінату.

Крім того, уражено командно-спостережні пункти окупантів в районах Обести та Іскри Курської області (РФ) та в районі Маринського (Херсонська обл.) Також завдано ураження по пунктах управління противника в районах Воскресенки та Покровська та вузлу зв’язку ворога в районі Веселого (Донецька обл.).

Серед цього українські воїни завдали ураження по району зосередження особового складу противника на полігоні "Восточний" у районі Новопетрівки (Запорізька обл.). Також завдано ураження польовому артилерійському складу в районі Риб’янцевого (Луганська обл.) та логістичному складу противника в Маріуполі на (Донецька обл.).

За результатами уточнення даних щодо ураженого 10 червня 2026 року Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області рф підтверджено влучання в установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 та резервуар РВС-2000. Завод зупинив роботу.