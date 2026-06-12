Інтерфакс-Україна
Події
11:28 12.06.2026

Садовий запропонував з 1 липня ввести зміни щодо правил користування електросамокатами у Львові

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Садовий запропонував з 1 липня ввести зміни щодо правил користування електросамокатами у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував з 1 липня запровадити нові правила користування електросамокатами, які передбачають, зокрема, вікові обмеження для прокату, зниження швидкості на небезпечних ділянках, обов’язкове використання шоломів та визначення спеціальних місць для паркування.

"Сьогодні на засіданні виконкому розглянули пропозиції, які мають зробити користування електросамокатами у Львові безпечнішим, і з 1 липня пропонуємо запровадити зміни у користуванні електросамокатами", – написав мер у Телеграм.

Садовий вважає за потрібне посилити правила користування, обмежити швидкість у небезпечних місцях та наполягає на змінах до державного законодавства.

Вже з наступного місяця будуть запроваджені такі зміни: оператори прокату повинні забезпечити верифікацію віку користувачів, а прокат електросамокатів має бути доступний лише з 16 років; визначити аварійно небезпечні ділянки, де швидкість електросамокатів буде обмежена до 15 км/год; зробити використання захисних шоломів обов’язковим; заборонити залишати прокатні електросамокати поза спеціально визначеними місцями для паркування.

Але мер вважає, що неможна просто заборонить електросамокати, адже якщо самокати після цього продовжать їздити містом, це буде не рішення, а його імітація.

За інформацією Садового, минулого року у Львові троє дітей стали посмертними донорами після важких травм, пов’язаних з електросамокатами, а за останні три місяці у місті госпіталізували понад 100 дітей, які постраждали через електросамокати.

Теги: #львів #електросамокати

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