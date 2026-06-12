Свириденко: Зарплати військовим на сьогодні мають покриватися Україною самостійно

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що на сьогоднішній день заробітні плати військовослужбовців мають покриватися Україною самостійно.

"Гроші, які надаються нам в рамках 90 млрд євро, спрямовуються на дві цілі: спецрахунок Міністерства оборони і безпосередньо загальний фонд на підтримку макростабільності української економіки", – сказала Свириденко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

За її словами, кошти зі спецрахунку Міноборони можна використовувати на закупівлю української техніки і озброєння.

"Зарплати наших військовослужбовців – це наші зобов’язання. Станом на зараз ми їх маємо закривати, і ми шукаємо ресурси і джерела, шляхи оптимізації для того, щоб забезпечити реалізацію реформи, яку оголосив міністр оборони", – додала вона.

Раніше у п’ятницю Свириденко заявила, що в найближчі тижні уряд вийде з реформою підвищення виплат військовим, яка також передбачатиме більш конкретні терміни служби.