Інтерфакс-Україна
Події
11:18 12.06.2026

Окупанти вдарили дроном по ринку в Херсоні – МВА

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Російські окупанти скинули з дрона вибухівку на територію одного з ринків в Корабельному районі, згоріли торгівельні приміщення та автотранспорт, повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

"Близько 4:00 ворог скинув з дрона вибухівку на територію одного з ринків в Корабельному районі. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яка знищила кілька магазинів та кіосків. Згорів мікроавтобус з продуктами... Рятувальники ДСНС ліквідували загорання", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі МВА.

За попередньою інформацією, обійшлося без поранених.

Повідомлення супроводжується відео з наслідками атаки.

Теги: #ринок #вибухівка #херсон

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