11:18 12.06.2026
Окупанти вдарили дроном по ринку в Херсоні – МВА
Російські окупанти скинули з дрона вибухівку на територію одного з ринків в Корабельному районі, згоріли торгівельні приміщення та автотранспорт, повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.
"Близько 4:00 ворог скинув з дрона вибухівку на територію одного з ринків в Корабельному районі. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яка знищила кілька магазинів та кіосків. Згорів мікроавтобус з продуктами... Рятувальники ДСНС ліквідували загорання", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі МВА.
За попередньою інформацією, обійшлося без поранених.
Повідомлення супроводжується відео з наслідками атаки.