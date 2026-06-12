Окупанти вдарили дроном по ринку в Херсоні – МВА

Російські окупанти скинули з дрона вибухівку на територію одного з ринків в Корабельному районі, згоріли торгівельні приміщення та автотранспорт, повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

"Близько 4:00 ворог скинув з дрона вибухівку на територію одного з ринків в Корабельному районі. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яка знищила кілька магазинів та кіосків. Згорів мікроавтобус з продуктами... Рятувальники ДСНС ліквідували загорання", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі МВА.

За попередньою інформацією, обійшлося без поранених.

Повідомлення супроводжується відео з наслідками атаки.