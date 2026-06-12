Сибіга: Вакантні посади послів України будуть заповнені до середини літа

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Вакантні посади послів України в низці закордонних дипломатичних установ будуть заповнені до середини літа, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Низка кандидатур на посади керівників закордонних установ будуть внесені президенту України найближчим часом, щоб до наради послів, яка планується у середині літа, ці призначення відбулися", – сказав Сибіга під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю.

Як повідомлялося, Сибіга анонсував влітку щорічну нараду послів та повідомив про доручення від президента про заповнення вакантних посад та заміни послів в низці держав.

"Ми готуємо нараду послів влітку, є доручення президента внести кандидатури для заповнення вакантних посад послів, а також заміни послів в низці держав, аби отримати нову динаміку і змінювати парадигму відносно з цими країнами", – сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Сибіга наголосив, що "найбільший виклик завжди – це кадровий", тому триває пошук кандидатур.

18 травня президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в Україні найближчими тижнями. За його словами, зміни торкнуться передусім дипломатичного корпусу.