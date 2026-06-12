Інтерфакс-Україна
Події
11:11 12.06.2026

Свириденко закликала Раду підтримати посилення штрафів для системних порушників швидкості на дорогах

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Свириденко закликала Раду підтримати посилення штрафів для системних порушників швидкості на дорогах
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко закликала народних депутатів Верховної Ради підтримати посилення штрафів для тих водіїв, які системно перевищують швидкість. 

"Для нас критично важливо, щоб народні депутати підтримали посилення штрафів для тих водіїв, які системно перевищують швидкість. Ці штрафи точно мають бути в розмірах більших, ніж вони є сьогодні. На нашій стороні також необхідність збільшити кількість камер на дорогах, але я дуже прошу народних депутатів: ви бачите останні випадки, це системні речі, які потребують системних рішень", – сказала Свириденко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Прем’єр запропонувала розглянути законодавчі зміни на найближчому засіданні парламенту.

Раніше Свириденко обговорила з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та урядовцями проєкти змін у законодавстві, які покликані підвищити безпеку на дорогах країни. Пропонується запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення швидкості та посилити відповідальність для системних порушників.

Теги: #штрафи #рада #порушення_пдр #уряд #підвищення

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