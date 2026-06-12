У Києві судитимуть шахраїв, які видавали себе за магів і виманювали гроші

Фото: Нацполіція

Поліцейські відправили на лаву підсудних чотирьох зловмисників, які видавали себе за магів і за допомогою психологічного тиску виманювали у людей гроші, повідомляє Головне управління Нацполіції у Києві у п’ятницю.

"У березні поточного року слідчі Дарницького управління столичної поліції разом із кіберполіцейськими Києва припинили діяльність злочинного угруповання, яке маскуючи свої послуги під езотерику та ворожіння, виманювали гроші навіть з родичів загиблих українських воїнів", – йдеться у повідомленні відомства.

У схемі були залучені родичі організаторки шахрайства – 50-річної мешканки Черкащини.

Комунікація з потерпілими відбувалася через створені шахраями тематичні сайти, телефонні дзвінки та месенджери, де шахраї використовували маніпуляції над потеплілими та залякували потерпілих і змушували оплачувати додаткові послуги за дедалі більшим прайсом.

Серед потерпілих – родини загиблих захисників.

Слідчі поліції завершили досудове розслідування відносно чотирьох фігурантів за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального Кодексу України.

Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження направлено до суду. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.