Інтерфакс-Україна
Події
11:07 12.06.2026

У Києві судитимуть шахраїв, які видавали себе за магів і виманювали гроші

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У Києві судитимуть шахраїв, які видавали себе за магів і виманювали гроші
Фото: Нацполіція

Поліцейські відправили на лаву підсудних чотирьох зловмисників, які видавали себе за магів і за допомогою психологічного тиску виманювали у людей гроші, повідомляє Головне управління Нацполіції у Києві у п’ятницю.

"У березні поточного року слідчі Дарницького управління столичної поліції разом із кіберполіцейськими Києва припинили діяльність злочинного угруповання, яке маскуючи свої послуги під езотерику та ворожіння, виманювали гроші навіть з родичів загиблих українських воїнів", – йдеться у повідомленні відомства.

У схемі були залучені родичі організаторки шахрайства – 50-річної мешканки Черкащини.

Комунікація з потерпілими відбувалася через створені шахраями тематичні сайти, телефонні дзвінки та месенджери, де шахраї використовували маніпуляції над потеплілими та залякували потерпілих і змушували оплачувати додаткові послуги за дедалі більшим прайсом.

Серед потерпілих – родини загиблих захисників.

Слідчі поліції завершили досудове розслідування відносно чотирьох фігурантів за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального Кодексу України.

Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження направлено до суду. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #шахраї #маги

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