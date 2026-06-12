Інтерфакс-Україна
Події
10:59 12.06.2026

Качка: Намір відкрити всі шість переговорних кластерів із ЄС у червні-липні є реалістичним

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Качка: Намір відкрити всі шість переговорних кластерів із ЄС у червні-липні є реалістичним
Фото: Unsplash

Намір ухвалити рішення щодо відкриття всіх шести кластерів в червні-липні поточного року на сьогоднішній день є реалістичним і практичним, заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка під час Години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю.

"На сьогоднішній день є план провести друге засідання міжурядової комісії, конференції між Україною і Європейським Союзом і відкрити перший пластер в понеділок, 15 червня. Це дає можливість розпочати в ЄС підготовку до рішення про відкриття інших п’яти кластерів буквально на наступний день. Відповідно, намір прийняти всі рішення щодо всіх пластерів в червні-липні цього року на сьогоднішній день є реалістичним і практичним", - сказав він.

За його словами, після чотирьох розглядів питання щодо відкриття першого кластера на сьогодняшній день є розуміння, що ЄС досяг одностайності при прийнятті рішення щодо відкриття кластерів.

"Ми отримали підтвердження від усіх держав-членів (щодо підтримки відкриття першого кластеру - ІФ-У), але це не означає, що ситуація не може оперативно мінятися", - додав віцепрем’єр.

Качка наголосив, що відкриття пластерів – це початок фінального етапу вступу в ЄС і цей етап полягатиме в схваленні всіх необхідних законів. Він нагадав, що в парламенті є близько ста проєктів законів, які готові для розгляду і схвалення, тому урядовець закликав підтримати і активізувати цю роботу.

Як повідомлялося, раніше Качка зазначав, що є очікування в межах липня відкрити всі кластери. За його словами, це амбітна мета, але про неї дедалі більше вголос говорять європейські колеги, а відкриття кластерів стане фінальною стадією переходу до завершального етапу переговорів з ЄС. У свою чергу комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос повідомила, що Міжурядова конференція щодо відкриття першого кластера "Основи" для України відбудеться у Люксембурзі 15 червня 2026 року.

Водночас голова комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе висловлювала думку, що до кінця 2027 року Україна не буде спроможна претендувати на повноцінне членство, зазначивши, що Кос теж про це сказала. За словами Климпуш-Цинцадзе, Єврокомісія працює над тим, аби всі інші кластери для країн-кандидатів були відкриті вже на початку головування Ірландії, яке розпочнеться 1 липня.

Крім того, 11 червня Верховна Рада 259 голосами підтримала проєкт постанови №15297 про переговорний процес про набуття Україною членства в ЄС. Документ рекомендує Кабміну забезпечити спільно з парламентськими комітетами опрацювання законопроєктів, спрямованих на адаптацію законодавства України до положень права ЄС (acquis ЄС), та щоквартально подавати до парламенту звіт про поточний стан переговорів і стан виконання Національної програми.

Теги: #кластери #єс_україна #качка_тарас

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