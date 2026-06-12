Інтерфакс-Україна
Події
10:54 12.06.2026

Петиція про встановлення пам'ятника "Привиду Києва" на місці демонтованого пам'ятника Леніну в Києві не набрала необхідних голосів

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Петиція про встановлення пам'ятника "Привиду Києва" на місці демонтованого пам'ятника Леніну в Києві не набрала необхідних голосів
Фото: Олена Глушко

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом встановити пам’ятник "Привиду Києва" на місці демонтованого пам’ятника Володимиру Леніну в столиці навпроти Бессарабського ринку не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 13 квітня і станом на 12 червня петиція набрала лише 447 голосів із 6 тис. необхідних.

"Ми, мешканці столиці та громадяни України, пропонуємо увіковічнити подвиг героїчних захисників українського неба, встановивши монумент "Привиду Києва" на місці, де раніше стояв пам’ятник Леніну (перетин бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик)", – йшлося у петиції.

Автор петиції вважає, що місце, де десятиліттями стояв символ радянської окупації, має бути переосмислене, і встановлення пам’ятника сучасному символу незламності Києва продемонструє остаточний розрив з тоталітарним минулим.

Як повідомлялося, у центрі Києва планують оновити громадський простір на розі бульвару Тараса Шевченка і вулиці Хрещатик. Зокрема на місці колишнього пам’ятника Володимиру Леніну планують облаштувати озеленення, лавки, освітлення, зручні доріжки та фонтан.

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров висловив думку, що на місці пам’ятників Володимиру Леніну в Києві має бути пам’ятник гетьману Павлу Скоропадському. Також він вважає ідеологічно небезпечним рішення облаштувати на місці колишнього пам’ятника Леніну фонтан.

У квітні Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закликав міську владу врахувати експертні оцінки та позиції громадськості при реалізації ініціативи із встановлення фонтану на місці колишнього пам’ятника Леніну.

В кінці травня мер Києва Віталій Кличко заявив, що на його думку фонтан є найбільш нейтральним рішенням для громадського простору на місці колишнього пам’ятника Леніну навпроти Бессарабського ринку.

Теги: #памятник #привид_києва #ленін #петиція

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