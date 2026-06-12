Інтерфакс-Україна
Події
10:50 12.06.2026

Львівських бізнесменів та експосадовця Міноборони підозрюють у схемі впливу на оборонні контракти вартістю 1,84 млрд грн

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Львівських бізнесменів та експосадовця Міноборони підозрюють у схемі впливу на оборонні контракти вартістю 1,84 млрд грн
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Головного управління матеріальних ресурсів Міністерства оборони України та двом львівським підприємцям у схемі впливу на оборонні контракти вартістю 1,84 млрд грн, повідомили Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань (ДБР).

"За даними слідства, винагороду надавали за сприяння в ухваленні рішень щодо щонайменше п’яти договорів Міноборони з підконтрольними товариствами на загальну суму понад 1,84 млрд грн", – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у Телеграмі у п’ятницю.

Повідомляється, що підприємці, які контролювали низку компаній-постачальників для потреб ЗСУ, надавали експосадовцю Міноборони неправомірну вигоду за вплив на службових осіб міністерства. Йшлося про сприяння в погодженні, укладенні, авансуванні та виконанні договорів із підконтрольними їм підприємствами. Слідство встановило два епізоди надання неправомірної вигоди: перекази коштів на банківські картки пов’язаних осіб на суму 150 тис. грн та оплату проживання, харчування і відпочинку в санаторії на понад 290 тис. грн. Загальна сума неправомірної вигоди перевищила 441 тис. грн.

Матеріали провадження містять листування між підозрюваними, у якому вони обговорювали перекази коштів, погодження документів, підписання договорів та авансування контрактів.

Винагороду надавали за сприяння в ухваленні рішень щодо щонайменше п’яти договорів на загальну суму понад 1,84 млрд грн. з постачання бронежилетів, шоломів, зимового одягу та спорядження для потреб оборони. На користь підприємств було перераховано понад 1 млрд грн авансів і оплат.

Львівським бізнесменам інкриміновано надання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень службовими особами, а колишньому посадовцю Міноборони – одержання такої вигоди.

Крім того, з січня 2024 року бізнесмени перебувають під вартою в межах іншого кримінального провадження щодо заволодіння понад 1 млрд грн під час постачання неякісної продукції для потреб ЗСУ. Один із них також обвинувачується у наданні неправомірної вигоди посадовій особі ДБР.

Теги: #оборонні_контракти #вплив

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