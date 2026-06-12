Інтерфакс-Україна
Події
10:45 12.06.2026

Качка: Домовленості з Угорщиною передбачають можливість дублювання покажчиків і використання символіки нацменшин

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Качка: Домовленості з Угорщиною передбачають можливість дублювання покажчиків і використання символіки нацменшин
Фото: Фейсбук/Качка Тарас

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що домовленості з Угорщиною передбачають можливість дублювання покажчиків в місцях компактного проживання, використання символіки національних меншин і дозвіл розмовляти мовою нацменшин на перервах.

"Ті заходи, які передбачені планом заходів, зокрема, щодо можливостей дублювання в місцях їх проживання назв вулиць, можливостей використання символіки національних меншин під час святкування пам’ятних дат національних меншин, інші речі – будуть реалізовані. Також є точкові питання, пов’язані з освітнім процесом, зокрема, щодо можливостей учнів спілкуватися мовою національних меншин під час перерв", – сказав Качка під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що за три тижні вдалося досягти всеохоплюючої угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини, чого його попередник Віктор Орбан не міг досягти за 10 років. За його словами, Україна погодилася відновити систему шкіл для нацменшин, а також розширити використання угорської мови в освіті.

5 червня віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що домовленості з Угорщиною не передбачають принципово нових речей, а виконання вже ухваленого Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин України з незначними змінами.

Раніше медіа повідомляли, що у межах технічних консультацій щодо євроінтеграції Київ та Будапешт узгодили 10 із 11 вимог Угорщини щодо вступу України до ЄС.

Теги: #угорщина #меншини #качка_тарас #символіка

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