Реформа ТЦК буде після реформи підвищення зарплат військовим і термінів служби, заявила Свириденко

Фото: Генштаб ЗСУ

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що реформа територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК) буде реалізовуватися після реформи підвищення заробітних плат військовим і врегулювання термінів служби.

"Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація, і не знає, що таке ТЦК: на щастя для них, тому що вони не знають, що таке війна. Цій складній реформі ТЦК буде передувати реформа оплати праці. Це те, над чим зараз працює міністр оборони – контракти для піхоти і штурмовиків", – сказала Свириденко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

За її словами, далі перенавчатиметься зміна термінів служби, а уже потім перехід до реформи ТЦК.

"Це найскладніша реформа і найскладніше питання, яке є сьогодні в українському суспільстві", – додала вона.

Раніше у п’ятницю Свириденко заявила, що в найближчі тижні уряд вийде з реформою підвищення виплат військовим, яка також передбачатиме більш конкретні терміни служби.