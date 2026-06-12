Інтерфакс-Україна
Події
10:38 12.06.2026

Удари РФ призвели до відключення е/е в п'яти областях – "Укренерго"

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Удари РФ призвели до відключення е/е в п'яти областях – "Укренерго"

Внаслідок російських атак на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури на ранок п’ятниці є нові знеструмлення в Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій і Дніпропетровській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – зазначила НЕК в Телеграм.

Загалом споживання електроенергії в енергосистемі зросло. За даними "Укренерго", станом на ранок воно було на 7,6% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер.

"Причина – хмарна погода у західних та частині центральних областей України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснили в "Укренерго".

В компанії акцентують, що з урахуванням погодних умов активне енергоспоживання у п’ятницю доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи промислових СЕС з 11:00 до 15:00 та обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Теги: #знеструмлення #атаки_рф

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