Інтерфакс-Україна
Події
10:14 12.06.2026

Уряд вийде з реформою підвищення зарплат військовим і термінів служби в найближчі тижні – Свириденко

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Уряд вийде з реформою підвищення зарплат військовим і термінів служби в найближчі тижні – Свириденко

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявляє, що в найближчі тижні уряд вийде з реформою підвищення виплат військовим, яка також передбачатиме більш конкретні терміни служби.

"Міністерство оборони наразі готує реформу, яка буде передбачати доплати для військовослужбовців. Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як в цьому році, так і в наступних періодах", – сказала Свириденко під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п’ятницю.

За її словами, ці зміни також будуть передбачати більш конкретні терміни служби.

"Все це на стороні Міноборони. В найближчі тижні ми готові виходити з цією реформою і впроваджувати її", – наголосила прем’єр.

Теги: #реформа #армія #зарплати #уряд #служба

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