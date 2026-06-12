Застосунок Uklon автоматично попереджає водія про перевищення швидкості, пасажиру доступна кнопка SOS

Водіям онлайн-сервісу таксі Uklon, які систематично порушують правила, ігнорують попередження або демонструють неналежну поведінку, можуть тимчасово або остаточно обмежувати доступ до замовлень, повідомив віцепрезидент компанії з питань постачання та роботи водіїв Іван Чорногор у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Застосунок компанії у реальному часі розуміє, якою має бути дозволена швидкість на конкретній ділянці дороги, за умови перевищення, водія автоматично інформують та попереджають про необхідність сповільнитися", – йдеться у відповіді.

"Якщо під час поїздки райдер відчуває дискомфорт або небезпеку, у застосунку Uklon доступна Кнопка SOS. Це найшвидший спосіб сповістити сервіс. У разі її натискання наша служба підтримки отримує сигнал, зв’язується з райдером і в реальному часі допомагає вирішити ситуацію", – додали в компанії.

За її внутрішніми даними, 99,91% усіх поїздок Uklon в Україні проходять без жодних скарг щодо небезпечної їзди, маневрів, порушення ПДР, стану авто тощо.

Згідно зі звітом материнської компанії "Київстар", у першому кварталі цього року кількість поїздок через Uklon склала 43,7 млн, тож кількість скарг можна оцінити на рівні біля 39 тис.

У компанії зазначили, що систематично працюють зі зверненнями та зворотним зв’язком як від пасажирів, так і водіїв.

"Отримавши скаргу, спеціалісти проводять комплексний аналіз: збирають інформацію від райдера та драйвера, а також перевіряють технічні дані системи (маршрут, швидкість тощо). Додатково аналізується історія водія та його загальний рейтинг", – наголосив Чорногор.

За його словами, за фактом поодинокого або незначного порушення з водієм проводиться роз’яснювальна робота для уникнення таких ситуацій у майбутньому.

Окрім того, на етапі реєстрації водій проходить багаторівневу перевірку, що передбачає аналіз документів, перевірку інформації через доступні державні реєстри та офіційні джерела щодо наявності правопорушень.

За умови виявлення серйозних порушень або обставин, що не відповідають внутрішнім стандартам сервісу, рішення про співпрацю з таким водієм не ухвалюється, додав Чорногор.

"Водночас будь-які резонансні події на ринку перевезень для нас є додатковим приводом ще раз критично переглянути внутрішні процеси, щоб переконатися у їхній максимальній ефективності", – зауважили в компанії.

Як повідомлялось, онлайн-сервіс таксі Bolt заявляв, що після резонансної ДТП у Києві, в якій загинуло чотири пішоходи, назавжди обмежив доступ до платформи для тих водіїв, щодо яких надійшли щонайменше дві скарги на перевищення швидкості або небезпечну манеру водіння.

Тоді у компанії зазначили, що працюють над розширенням функціоналу додатка для посилення контролю за дотриманням ПДР.