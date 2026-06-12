На Чернігівщині вночі пошкоджено недавно відбудований ліцей, були удари по енергетиці – ОВА

Фото: ДСНС

Значних пошкоджень зазнав недавно відбудований коштом United24 ліцей у селищі Михайло-Коцюбинське (Чернігівська обл.) через ворожу атаку безпілотниками вночі, були удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі, повідомив очільник обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Цієї ночі ворог масовано атакував селище Михайло-Коцюбинське – 4 вибухи. Значних пошкоджень зазнала будівля місцевого ліцею, виникла пожежа – на місці працювали рятувальники", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

Чаус зазначив, що цей ліцей зовсім недавно вдалося відбудувати завдяки коштам платформи United24. "У 2022 році росіяни били по ньому ракетою, тепер руйнують знову. Цинічні атаки, спрямовані проти цивільної інфраструктури, дітей, проти майбутнього України – ось сенс їхньої війни", – написав він.

Також відомо про щонайменше шість пошкоджених у селищі домогосподарств внаслідок цієї нічної атаки, одну оселю зруйновано, зазнав пошкоджень шкільний автобус.

За словами Чауса, вночі у Семенівці окупанти FPV-дроном атакували автівку, яка розвозить хліб. Також ударний БпЛА влучив по території підприємства, горіла складська будівля. Пожежу ліквідували.

"Були удари по енергетиці. Тут фахівці працюють повсякчас, щоб тривалість відключень була мінімальною", – додав Чаус.