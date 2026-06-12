Інтерфакс-Україна
Події
09:05 12.06.2026

ППО збила 102 зі 117 російських дронів вночі, зафіксовано влучання на 7 локаціях

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ППО збила 102 зі 117 російських дронів вночі, зафіксовано влучання на 7 локаціях

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 102 з 117 дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч на п’ятницю, починаючи з 18:00 четверга, проте зафіксовано влучання 14 ударних безпілотників на 7 локаціях та падіння збитих на восьми, повідомили Повітряні сили (ПС) Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів", – повідомляється в Телеграм-каналі ПС.

Зазначається, що у ніч на 12 червня (з 18:00 11 червня) противник атакував 117 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Окрім того зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Теги: #ппо #бпла_рф

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