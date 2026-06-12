Німецька оборонна компанія веде переговори з українською Fire Point про можливе спільне виробництво ракети Flamingo

Фото: https://firepoint.agency/

Німецька оборонна компанія Diehl Defence веде переговори з українським виробником Fire Point щодо можливого спільного виробництва та часткового перенесення до Німеччини української крилатої ракети Flamingo, повідомляє Financial Times.

За даними видання, генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух заявив, що компанія планує найближчими тижнями провести серію переговорів із Fire Point щодо потенційної співпраці та спільного виробництва.

"Ми ведемо переговори про те, як могли б працювати разом", – сказав Раух

Він додав, що така співпраця "цілком може статися" і що "якщо ми створюємо новий продукт, є сенс виробляти його також у Німеччині чи інших країнах".

Ініціатива обговорюється на тлі активізації європейських зусиль зі створення власних далекобійних ударних систем і пошуку альтернатив американським ракетам Tomahawk.

У компанії Fire Point зазначають, що виробництво ракети Flamingo наразі становить близько 200 одиниць на місяць із потенціалом до нарощування.

Також повідомляється, що Diehl Defence раніше підписала технологічну угоду з Fire Point, яка передбачає співпрацю у сфері розробок, однак деталі домовленостей не розкривалися.