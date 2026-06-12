Троє постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів КАБами та БпЛА різних типів по Харкову і 12 населених пунктах Харківської області, 3 людей, у тому числі, підліток, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У с. Нижче Солоне Борівської громади постраждали 42-річна жінка і 15-річний хлопець; у с. Новоселівка Борівської громади зазнав поранень 31-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму Телеграм-каналі.