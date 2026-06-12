Сили безпілотних систем уразили за добу 1600 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1600 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 284 одиниці особового складу, з яких 158 – ліквідовано; 62 точки вильоту БпЛА; 23 засоби РЕБ; 99 одиниць автомобільної техніки; 14 артилерійських систем; 428 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера".

"З початку червня (01-11.06) підрозділами угруповання СБС уражено 17 541 ціль противника, з них 3482 – особовий склад противника", – повідомили СБС.