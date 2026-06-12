Інтерфакс-Україна
Події
08:35 12.06.2026

У Сумській області внаслідок дронових атак РФ за добу двоє загиблих і 13 травмованих – поліція

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У Сумській області внаслідок дронових атак РФ за добу двоє загиблих і 13 травмованих – поліція

Унаслідок російських атак безпілотниками по населених пунктах Сумської області протягом доби загинули двоє людей, ще 13 осіб отримали травми. Війська РФ обстріляли 30 населених пунктів регіону, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"У Конотопській громаді внаслідок ударів БЛА загинула 40-річна жінка, травмовані чоловіки віком 38, 49 років, дві жінки віком 52 та 42-роки. Пошкоджено будинок, пошту", – йдеться в повідомленні.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА загинула 67-річна жінка, постраждали двоє дітей віком трьох і чотирьох років.

У Білопільській громаді за інформацією правоохоронців внаслідок влучання дрона в мотоцикл постраждали 44-річний чоловік і 73-річна жінка.

"У Сумській громаді внаслідок ударів БпЛА травмовані 70-річна жінка, 48 та 56-річні чоловіки. Пошкоджено будинки, автомобілі, АЗС", – інформують у дописі, поширеному в Телеграм-каналі.

Окрім того, у Шосткинській громаді внаслідок удару російського БпЛА постраждав 32-річний чоловік, пошкоджено житловий будинок.

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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