Інтерфакс-Україна
Події
08:24 12.06.2026

За добу на Запоріжжі двоє загиблих і троє поранених внаслідок масованих атак РФ – ОВА

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За добу на Запоріжжі двоє загиблих і троє поранених внаслідок масованих атак РФ – ОВА
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Унаслідок російських атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах протягом доби загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Загалом окупанти завдали 949 ударів по 44 населених пунктах області.

"Надійшло 68 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок", – інформує очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, російські війська здійснили 18 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Зарічному, Новоолександрівці, Данилівці, Кринівці, Одарівці, Таврійському, Листівці, Оріхову, Гуляйпільському, Новоселівці, Рівному, Верхній Терсі, Омельнику та Свободі.

Крім того, 715 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Кушугум, Новояковлівку, Річне, Біленьке, Лисогірку, Канівське, Розумівку, Юрківку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Воздвижівку, Добропілля, Рибне, Косівцеве, Преображенку та Верхню Терсу.

Також зафіксовано один обстріл із реактивних систем залпового вогню по Залізничному та 215 артилерійських ударів по низці населених пунктів регіону.

Унаслідок атак надійшло 68 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автомобілів.

 

Теги: #запорізька #обстріл

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