Інтерфакс-Україна
Події
08:18 12.06.2026

На Сумщині внаслідок ворожої нічної атаки загинула працівниця одного з об'єктів "Укрзалізниці", ще одну співробітницю госпіталізовано

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На Сумщині внаслідок ворожої нічної атаки загинула працівниця одного з об'єктів "Укрзалізниці", ще одну співробітницю госпіталізовано

Російські війська вночі атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині, внаслідок чого загинула співробітниця одного з об'єктів АТ "Укрзалізниця", йдеться у повідомленні компанії.

"За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги жінка прямувала до нього. Моніторингова група завчасно попереджала про підвищену небезпеку", – повідомила "Укрзалізниця" в Телеграм в п'ятницю.

Також госпіталізовано працівницю поста електричної централізації. За даними УЗ, лікарі діагностували перелом кісток тазу та внутрішні кровотечі.

"Її вже прооперовано. Перебуваємо на постійному зв'язку з лікарями, щоб забезпечити нашу поранену колегу всім необхідним", – йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця" наголосила, що рух поїздів, попри ворожу атаку, збережено, однак окремі поїзди прямують із відставанням від графіка до двох годин.

 

Теги: #уз #жертви #атака #сумська_область

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