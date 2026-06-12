Інтерфакс-Україна
Події
08:02 12.06.2026

На Київщині ліквідували пожежу площею 2000 кв. м після удару БпЛА по об'єкту інфраструктури – ДСНС

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На Київщині ліквідували пожежу площею 2000 кв. м після удару БпЛА по об'єкту інфраструктури – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Бориспільському районі Київської області рятувальники ліквідували пожежу площею 2000 кв. м, що виникла внаслідок російського удару безпілотником по об'єкту інфраструктури, повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Київщина: рятувальники ліквідували пожежу на площі 2000 кв.м, що виникла внаслідок російського удару БЛА по об'єкту інфраструктури у Бориспільському районі", – повідомили у ДСНС.

До ліквідації пожежі залучалися рятувальники Київської області та міста Києва. Також додатково використовувалася спецтехніка аеропорту "Бориспіль".

 

Теги: #пожежа #київська #дснс #ліквідація

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