Інтерфакс-Україна
Події
07:59 12.06.2026

На Миколаївщині внаслідок ворожих дронових атак постраждали п'ятеро людей, пошкоджено транспортні підприємства

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На Миколаївщині внаслідок ворожих дронових атак постраждали п'ятеро людей, пошкоджено транспортні підприємства
Фото: https://t.me/mykolaivskaODA

В ніч на п'ятницю Миколаїв та область зазнали серії російських атак безпілотниками типу "Shahed" та "Молнія", унаслідок чого постраждали п'ятеро людей, зафіксовано руйнування житлової та транспортної інфраструктури.

"Вночі ворог знову атакував місто. Внаслідок атаки поранено трьох людей – подружжя: 40-річну жінку та 39-річного чоловіка, а також їхню 18-річну доньку…На ранок чоловік перебуває у важкому стані, жінки – у стані середньої тяжкості", – повідомляє очільник ОВА Віталій Кім у Телеграм.

Зранку російські війська знову атакували Миколаїв дронами типу "Shahed". Постраждав чоловік: "Миколаїв. росіяни зранку знову атакували місто "шахедами". Постраждав чоловік, його госпіталізовано. Пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі".

В результаті ранкової атаки також пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі.

Крім того, у четвер, в Миколаївському районі ворог атакував Куцурубську громаду БпЛА типу "Молнія". У селі Яселка поранення дістав 79-річний чоловік, його госпіталізовано у важкому стані. Внаслідок удару пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Водночас очільник ОВА зазначив, що Миколаєві вчора вдень під ударом перебувала транспортна інфраструктура, постраждалих не було.

 

 

Теги: #миколаївська #атака #обстріли

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