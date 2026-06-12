В Ужгороді затримали чоловіка, який утримував дружину та 5-річну доньку, погрожував зброєю та стріляв – поліція

Поліція в Ужгороді затримала 37-річного раніше судимого чоловіка, який під час конфлікту в приватному будинку утримував у приміщенні свою 31-річну дружину та 5-річну доньку, погрожував їм ножем і пістолетом та здійснив щонайменше три постріли.

За даними поліції, інцидент стався під час сварки між подружжям, у ході якої чоловік спочатку вдарив жінку, після чого почав погрожувати їй ножем, а згодом повернувся з пістолетом і здійснив щонайменше три постріли.

"Сьогодні в Ужгороді поліцейські провели спецоперацію зі звільнення 31-річної жінки та її 5-річної доньки, яких у будинку проти їхньої волі утримував озброєний чоловік. Спецпризначенці КОРД затримали зловмисника та вивели з помешкання наляканих матір і дитину", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм пресслужбою Національної поліції України.

Затриманого доставлено до ізолятора тимчасового тримання відповідно до ст. 208 КПК України.

Слідчі Ужгородського районного управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури кваліфікували його дії за ч. 2 ст. 146 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі людей, у тому числі малолітньої дитини, та незаконне поводження зі зброєю.