Окупанти за добу втратили 1300 осіб та 355 од. спецтехніки – Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів, чотири танки, 78 артсистем, одну бронемашину, 2218 БПЛА, а також 355 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 380 120 (+1 300) осіб, танків – 12 014 (+4) од, бойових броньованих машин – 24 728 (+1) од, артилерійських систем – 43 865 (+78) од, РСЗВ – 1 861 (+2) од, засоби ППО – 1 417 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 636 (+8) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 344 869 (+2 218) од, крилаті ракети – 4 733 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 105 850 (+352) од, спеціальна техніка – 4 280 (+3) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.