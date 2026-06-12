Інтерфакс-Україна
Події
07:21 12.06.2026

Окупанти за добу втратили 1300 осіб та 355 од. спецтехніки – Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1300 осіб та 355 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 1300 окупантів, чотири танки, 78 артсистем, одну бронемашину, 2218 БПЛА, а також 355 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 380 120 (+1 300) осіб, танків – 12 014 (+4) од, бойових броньованих машин – 24 728 (+1) од, артилерійських систем – 43 865 (+78) од, РСЗВ – 1 861 (+2) од, засоби ППО – 1 417 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 636 (+8) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 344 869 (+2 218) од, крилаті ракети – 4 733 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 105 850 (+352) од, спеціальна техніка – 4 280 (+3) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:00 11.06.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Афіпський" у Краснодарському краї та низку виробництв безпілотників

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Афіпський" у Краснодарському краї та низку виробництв безпілотників

07:41 11.06.2026
Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 336 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 336 од. спецтехніки – Генштаб

13:11 10.06.2026
Генштаб ЗСУ підтвердив горіння 5 резервуарів з нафтою на трьох уражених об'єктах в Росії

Генштаб ЗСУ підтвердив горіння 5 резервуарів з нафтою на трьох уражених об'єктах в Росії

08:49 10.06.2026
Генштаб зафіксував упродовж доби 243 бойових зіткнення

Генштаб зафіксував упродовж доби 243 бойових зіткнення

08:01 10.06.2026
Окупанти за добу втратили 1190 осіб та 380 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1190 осіб та 380 од. спецтехніки – Генштаб

17:09 09.06.2026
Сили оборони уразили склад боєприпасів та пункти управління ворога – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили склад боєприпасів та пункти управління ворога – Генштаб ЗСУ

08:11 09.06.2026
Окупанти за добу втратили 1370 осіб та 386 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1370 осіб та 386 од. спецтехніки – Генштаб

10:34 08.06.2026
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження пункту управління ФСБ на території Бєлгородщини

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження пункту управління ФСБ на території Бєлгородщини

08:53 08.06.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 240 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 240 бойових зіткнень

07:43 08.06.2026
Окупанти за добу втратили 1330 осіб та 365 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1330 осіб та 365 од. спецтехніки – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Сенатський комітет США підтримав фінансування оборонного сектору та допомогу Україні до $750 млн

Ден Джарвіс призначений новим міністром оборони Великої Британії

Очільник Запорізької ОВА закликав мешканців ТОТ евакуюватись

Україна переважає росіян за напрямком FPV-дронів і продовжує збільшувати перевагу – Сирський

США розпочали атаку на Іран – CENTCOM

ОСТАННЄ

12 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

В МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ПОТУЖНІ ВИБУХИ. РАНІШЕ КІМ ПОПЕРЕДЖАВ ПРО ШАХЕД НАД МІСТОМ

ОВА: на Сумщині внаслідок масованої атаки БпЛА загинула жінка, ще одна тяжко поранена

Унаслідок нічної атаки дронів на Миколаїв поранено трьох людей, пошкоджено приватні будинки – ОВА

США вийшли на перше місце у світі з експорту нафти – ЗМІ

ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З БРЯНСЬКА – ПС

Сили оборони відбили з початку доби 199 ворожих атак – Генштаб

Сенатський комітет США підтримав фінансування оборонного сектору та допомогу Україні до $750 млн

В МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ

Раді пропонують відкликати з посад голів парламентських комітетів Підласу та Климпуш-Цинцадзе

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА