12 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

12 червня в Україні відзначають День працівника фондового ринку, Всесвітній день боротьби з дитячою працею.

Ще сьогодні День червоних троянд, Міжнародний день дубляжу.

Православна церква вшановує святих преподобних Онуфрія Великого і Петра Атонського.

День 1568 Російська агресія - Day 1568 Russian aggression

Всесвітній день боротьби з дитячою працею

Відзначається щорічно за ініціативою Міжнародної організації праці. День боротьби з дитячою працею має за мету звернення уваги людства до цієї проблеми, сприяння поширенню ідеї безпечної трудової діяльності та викоріненню праці дітей.

Більш ніж 215 мільйонів неповнолітніх на планеті (від 5 до 14 років) працюють, близько половини з них працюють в жахливих умовах та на повній зайнятості, що становить велику загрозу для розвитку дитячого організму й чинить негативний вплив на майбутнє дитини.

Неповнолітньою людина вважається до 18 років, підліток віком з 14 до 17 допускається до роботи на певних умовах, які визначаються законодавством України. В першу чергу, дитяча праця має відповідати фізичним можливостям дитини та не перешкоджати навчанню, звісно, заборонена праця дітей у нічний час.

День працівника фондового ринку

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 11.03.2008 р. № 202/2008.

Фондовий ринок - це поняття, яким позначають сукупність дій і механізмів, завдяки котрим, власне, й відбувається торгівля цінними паперами: ощадними депозитами, різноманітними облігаціями, житловими чеками, інвестиційними сертифікатами та таке інше. Український фондовий ринок почав функціонувати в 90-х роках минулого століття, але перші товарно-фондові біржі в українських містах з’явилась в кінці 19 – на початку 20 століть.

Міжнародний день дубляжу

Міжнародний день дубляжу відзначається щорічно 12 червня, щоб відзначити мистецтво дубляжу в кіно та на телебаченні.

День червоної троянди

Щорічно 12 червня відзначаємо свято справжньої королеви квітів – День червоної троянди. Подія походить зі США і створена, що вшанувати один найбільш знакових символів кохання і романтики в історії – червоній троянді.

Ця давня рослина існувала ще 50 мільйонів років тому, а культурній троянді близько 5 тисяч років. Зараз на планеті налічується понад 300 видів королеви квітів. Нідерланди посідають перше місце з продажу троянд, але кращі майстри з вирощування – французи. Найстаріший трояндовий кущ росте в Німеччині – йому вже більш ніж тисяча років.

Болгарія активно займається виробництвом трояндової олії, яка є чи не найдорожчою у світі. Щоб створити кілограм такої олії, необхідно аж 3 тони пелюсток.

День червоної троянди – це не лише свято квітки, це вшанування великого спектру значень та ролей її у житті людини. Червона троянда продовжує залишатися популярним символом любові, романтики, краси, материнства і всього того, що є прекрасним у світі.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Богдара (Богдана) Олексійовича Кирчіва (1856-1900), українського письменника, поета, священника УГКЦ, громадсько-культурного діяча;

100 років від дня народження Іванни-Марії Мірчук-Ратич (1926-2016), американської педагогині, громадської діячки українського походження (Німеччина, США);

90 років від дня народження Надії Максимівни Гулої (1936), української науковиці у галузі медичної біохімії, матері вченого-фізика, письменника М. Стріхи;

60 років від дня народження Володимира Олексійовича Садівничого (1966), українського журналістикознавця.

Ще цього дня:

1920 - Відбувається офіційне відкриття Панамського каналу;

1946 - Останній монарх Італії — Умберто II — зрікається престолу;

1963 - У Нью-Йорку відбувається прем’єра епічного фільму "Клеопатра" з Елізабет Тейлор і Річардом Бартоном у головних ролях;

1964 - Нельсона Манделу засуджують до довічного ув’язнення за боротьбу проти апартеїду;

1966 - У Києві розпочинається експлуатація першого у світі тролейбусного поїзда;

1975 - У Львові засновують Державний історико-архітектурний заповідник;

1994 - Громадяни Австрії на референдумі схвалюють вступ своєї країни до Європейського Союзу;

Церковне свято

Святих преподобних Онуфрія Великого і Петра Атонського

Сьогодні, 12 червня, віряни святкують день пам’яті святих преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського. Онуфрій Великий жив в IV–V століттях, був єгипетським монахом, любив усамітнюватися від юності. Спочатку він жив в монастирі, але для безперестанної молитви пішов в пустелю Фіваїдську, де пробув понад 60 років.

Харчувався святий лише тим, що міг знайти в пустелі. Якось Онуфрія відвідав святий Пантіной, який зазначив, що той став духовно просвітленим старцем, наповненим благодаттю.

Петро Афонський жив у VIII столітті в Константинополі. Був воїном і потрапив у полон до арабів. Завдяки святому Миколаю він був визволеним з в’язниці, після чого присвятив своє життя Богові. Оселившись на горі Афон, ще до того, як там з’явився перший монастир, Петро став одним з пустельників. Тому його часто називають праотцем афонського чернецтва. Понад 50 років він провів на самоті в молитві.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Андрій, Арсен, Іван, Петро, Степан, Тимофій, Ганна, Марія.

З прикмет цього дня:



Минулі покоління називали цю дату Петро Капусняк, оскільки закінчували посів овочів. Селяни вважали, що це останній вдалий день для посадки капустяних культур.

За народними віруваннями у свято сьогодні обов'язково потрібно сходити на риболовлю і приготувати улов. Рибні страви 12 червня вважаються особливо корисними для здоров'я. Однак до лісу ніхто не ходив, щоб не зустріти змію.

Про сьогоднішню дату в давні часи складено прикмети, які передбачають майбутню погоду:

якщо павуки плетуть павутину на вулиці, то буде сухо, а якщо ховаються в приміщенні, то чекайте дощу; жасмин уже відцвів - до короткого літа; пішов дощ - до неврожаю зернових; якщо ввечері з'явилася роса, то скоро настане спека.

Вас також можуть зацікавити новини: В Україні в п'ятницю очікуються дощі та грози, в окремих районах град