ОВА: на Сумщині внаслідок масованої атаки БпЛА загинула жінка, ще одна тяжко поранена

У Сумській області внаслідок масованої атаки російських безпілотників на об'єкт цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді загинула 44-річна жінка, ще одна постраждала – 33-річна жінка – дістала тяжкі травми.

"На жаль, внаслідок атаки загинула 44-річна жінка. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Ще одна жінка, 33 років, отримала важкі травми. Медики надають їй необхідну допомогу", – інформує начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Телеграм-каналі.

Також зазначається, що значних руйнувань та пошкоджень зазнала триповерхова нежитлова будівля.

"Масованого удару безпілотниками цієї ночі ворог завдав по об'єкту цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді", – повідомив Григоров.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2532