Інтерфакс-Україна
Події
05:46 12.06.2026

ОВА: на Сумщині внаслідок масованої атаки БпЛА загинула жінка, ще одна тяжко поранена

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У Сумській області внаслідок масованої атаки російських безпілотників на об'єкт цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді загинула 44-річна жінка, ще одна постраждала – 33-річна жінка – дістала тяжкі травми.

"На жаль, внаслідок атаки загинула 44-річна жінка. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Ще одна жінка, 33 років, отримала важкі травми. Медики надають їй необхідну допомогу", – інформує начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Телеграм-каналі.

Також зазначається, що значних руйнувань та пошкоджень зазнала триповерхова нежитлова будівля.

"Масованого удару безпілотниками цієї ночі ворог завдав по об'єкту цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді", – повідомив Григоров.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2532

Теги: #сумська #жертви #атака

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