Унаслідок нічної атаки дронів на Миколаїв поранено трьох людей, пошкоджено приватні будинки – ОВА

Троє людей дістали поранення внаслідок нічної атаки російських ударних безпілотників на Миколаїв, повідомляє очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, внаслідок атаки також пошкоджено приватні будинки та автомобілі.

"Внаслідок атаки "шахедів" на місто поранено трьох людей, всіх госпіталізовано. Пошкоджено приватні будинки та автомобілі", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком п'ятниці у Телеграм.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/21549