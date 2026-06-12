США вийшли на перше місце у світі з експорту нафти – ЗМІ

Сполучені Штати стали найбільшим експортером нафти у світі завдяки багаторічному зростанню видобутку, зумовленому сланцевим бумом, та розширенню постачання на світові ринки після зняття експортних обмежень, повідомляє Reuters.

За даними Vortexa та Reuters, у травні експорт сирої нафти та нафтопродуктів зі США становив близько 10,5 млн барелів на добу, що забезпечило країні лідерство на світовому ринку третій місяць поспіль. Для порівняння, експорт Росії становив близько 7 млн барелів на добу, а Саудівської Аравії – 5,9 млн барелів на добу.

У матеріалі зазначається, що у 2025 році Саудівська Аравія експортувала близько 8,1 млн барелів на добу, США – 6,6 млн, а Росія – близько 5,8 млн барелів на добу.

"Через те, що війна США та Ірану порушила експорт нафти Саудівської Аравії з лютого 2026 року, а російський експорт постраждав через українські атаки дронами та санкції США проти Москви за вторгнення в Україну, США стали провідним світовим експортером нафти", – йдеться в повідомленні.

Загальний видобуток сирої нафти та рідких вуглеводнів у США майже потроївся до близько 22 млн барелів на добу з 2000 року. Водночас у Саудівській Аравії виробництво коливалося в межах 10-12 млн барелів залежно від квот ОПЕК, а в Росії зросло з 6 до близько 10 млн барелів на добу, після чого переважно стагнувало.

Джерело:https://www.reuters.com/business/energy/once-an-arab-oil-embargo-victim-us-becomes-worlds-top-oil-exporter-2026-06-11/