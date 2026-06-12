Сили оборони відбили з початку доби 199 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 199 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 четверга.

"Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 77 авіаційних ударів, скинувши 200 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6356 дронів-камікадзе та здійснив 2545 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 39 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/39831