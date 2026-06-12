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Термінал
Стрічки новин
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РУС
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Інвестиції
Телеком
Медицина
Дипломатія
Регіони
Green Deal
Культура
Спецпроєкти
СПЕЦТЕМИ:
Червоний Хрест
Відновлення України
Війна
Енергетика
Бронювання
Reform.Energy
Події
01:39
12.06.2026
В МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ
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Теги:
#блискавка
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17.05.2026
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