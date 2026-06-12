Інтерфакс-Україна
Події

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:32 11.06.2026
ПОВІТРЯНІ СИЛИ: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

ПОВІТРЯНІ СИЛИ: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

00:03 05.06.2026
ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З ПІВНОЧІ – ПОВІТРЯНІ СИЛИ

ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З ПІВНОЧІ – ПОВІТРЯНІ СИЛИ

00:48 03.06.2026
ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

ПС: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

22:03 02.06.2026
ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З ПІВДНЯ – ПОВІТРЯНІ СИЛИ

ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З ПІВДНЯ – ПОВІТРЯНІ СИЛИ

22:08 25.05.2026
ПОВІТРЯНІ СИЛИ: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З ПІВДНЯ

ПОВІТРЯНІ СИЛИ: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ З ПІВДНЯ

04:07 23.05.2026
В КИЄВІ ПРОЛУНАЛИ ВИБУХИ

В КИЄВІ ПРОЛУНАЛИ ВИБУХИ

02:36 17.05.2026
ПОВІТРЯНІ СИЛИ: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

ПОВІТРЯНІ СИЛИ: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

02:02 17.05.2026
БОЛГАРІЯ ПЕРЕМОГЛА НА "ЄВРОБАЧЕННІ-2026", УКРАЇНА ПОСІЛА 9 МІСЦЕ

БОЛГАРІЯ ПЕРЕМОГЛА НА "ЄВРОБАЧЕННІ-2026", УКРАЇНА ПОСІЛА 9 МІСЦЕ

06:26 15.05.2026
НА ОБОЛОНІ ПРАЦЮЄ ППО – МЕР

НА ОБОЛОНІ ПРАЦЮЄ ППО – МЕР

23:48 14.05.2026
ПОВІТРЯНІ СИЛИ: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

ПОВІТРЯНІ СИЛИ: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

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