Інтерфакс-Україна
Події
00:22 12.06.2026

Раді пропонують відкликати з посад голів парламентських комітетів Підласу та Климпуш-Цинцадзе

1 хв читати

Народні депутати пропонують Верховній Раді відкликати з посад голів комітетів з питань бюджету Роксолану Підласу (фракція "Слуга народу") та з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванну Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

Відповідні постанови (№№ 15317, 15318) зареєстровані у Верховній Раді в четвер, повідомляє сайт парламенту.

Ініціатива відкликання Підласої з посади голови комітету належить групі народних депутатів із фракції "Європейська солідарність", зокрема, Ірині Геращенко та Володимиру Ар'єву. Автором проєкту постанови про відкликання Климпуш-Цинцадзе з посади голови євроінтеграційного комітету є Андрій Мотовиловець ("Слуга народу").

Тексти проєктів постанов поки не оприлюднені.

Як зазначила у Телеграмі Геращенко, підставою постанови про звільнення Підласи є "систематичне порушення регламенту, відсутність суб'єктності, невчасне запрошення депутатів від опозиції на засідання, де розглядають законопроєкти та поправки до них, небажання захищати права військовослужбовців".

Як повідомлялося, Верховна Рада у середу внесла зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки та оборони (законопроєкт №№15224). При цьому 40 млрд грн, які були передбачені у статті "Закупівля зброї", забрали в ЗСУ та спрямували до Резервного фонду. Фракція "Європейська солідарність" не дала жодного голосу у підтримку цього законопроєкту.

 

Джерела: itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70174
itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70185
t.me/irynagerashchenko/23279

Теги: #постанови #україна #рада #проєкти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:30 11.06.2026
Пропозиція щодо асоційованого членства України в ЄС має раціональне зерно – голова євроінтеграційного комітету Ради

Пропозиція щодо асоційованого членства України в ЄС має раціональне зерно – голова євроінтеграційного комітету Ради

15:55 11.06.2026
Віктор Лещинський: професійні рішення проєктувальників визначають безпеку відбудови

Віктор Лещинський: професійні рішення проєктувальників визначають безпеку відбудови

13:06 11.06.2026
Мерц: Україна у віддаленій перспективі стане частиною Євросоюзу

Мерц: Україна у віддаленій перспективі стане частиною Євросоюзу

12:14 11.06.2026
Польща хоче повного повернення близько EUR450 млн за передану Україні зброю

Польща хоче повного повернення близько EUR450 млн за передану Україні зброю

12:02 11.06.2026
Рада підтримала переговорний процес про набуття Україною членства в ЄС

Рада підтримала переговорний процес про набуття Україною членства в ЄС

17:10 10.06.2026
Туск відреагував на антиукраїнські та ксенофобські заяви в Сеймі

Туск відреагував на антиукраїнські та ксенофобські заяви в Сеймі

16:58 10.06.2026
Результати виборів у Вірменії відкривають Україні шлях до розширення впливу в регіоні – голова комітету Ради

Результати виборів у Вірменії відкривають Україні шлях до розширення впливу в регіоні – голова комітету Ради

15:11 10.06.2026
МЗС сподівається на успішне проведення Конференція з питань відновлення України у польському м. Ґданськ

МЗС сподівається на успішне проведення Конференція з питань відновлення України у польському м. Ґданськ

15:10 10.06.2026
Україна виступає проти політизації історії та готова продовжувати співпрацю з Польщею щодо ексгумацій – МЗС

Україна виступає проти політизації історії та готова продовжувати співпрацю з Польщею щодо ексгумацій – МЗС

11:52 10.06.2026
Дробович про відносини України і Польщі: Втратити одне одного дуже легко – ми це вже не раз проходили в минулому

Дробович про відносини України і Польщі: Втратити одне одного дуже легко – ми це вже не раз проходили в минулому

ВАЖЛИВЕ

Ден Джарвіс призначений новим міністром оборони Великої Британії

Очільник Запорізької ОВА закликав мешканців ТОТ евакуюватись

Україна переважає росіян за напрямком FPV-дронів і продовжує збільшувати перевагу – Сирський

США розпочали атаку на Іран – CENTCOM

Гнатов: влада шукає механізми демобілізації та готує рішення щодо підвищення виплат військовослужбовцям

ОСТАННЄ

Ден Джарвіс призначений новим міністром оборони Великої Британії

У Сумах внаслідок влучання БпЛА в багатоповерхівку попередньо постраждав один мешканець – МВА

ПОВІТРЯНІ СИЛИ: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Трамп про можливе підписання угоди з Іраном: Це має бути зроблено, і це має бути зроблено досить швидко

Ворожий БпЛА типу "Молнія" влучив у стіну багатоповерхівки в Сумах

У Харкові викрили групу з чотирьох осіб, які організували схему фейкових інвалідностей для ухилення від мобілізації – прокуратура

Через ворожу атаку у двох районах Запоріжжя знеструмлено близько 50 тис. споживачів – ОВА

Сибіга подякував генсеку Ради Європи за керівництво у просуванні Спецтрибуналу щодо агресії РФ

Будівлю Пентагону евакуювали через хибну тривогу – ЗМІ

Трамп розраховує, що незабаром буде оголошено місце підписання угоди з Іраном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА