Раді пропонують відкликати з посад голів парламентських комітетів Підласу та Климпуш-Цинцадзе

Народні депутати пропонують Верховній Раді відкликати з посад голів комітетів з питань бюджету Роксолану Підласу (фракція "Слуга народу") та з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванну Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

Відповідні постанови (№№ 15317, 15318) зареєстровані у Верховній Раді в четвер, повідомляє сайт парламенту.

Ініціатива відкликання Підласої з посади голови комітету належить групі народних депутатів із фракції "Європейська солідарність", зокрема, Ірині Геращенко та Володимиру Ар'єву. Автором проєкту постанови про відкликання Климпуш-Цинцадзе з посади голови євроінтеграційного комітету є Андрій Мотовиловець ("Слуга народу").

Тексти проєктів постанов поки не оприлюднені.

Як зазначила у Телеграмі Геращенко, підставою постанови про звільнення Підласи є "систематичне порушення регламенту, відсутність суб'єктності, невчасне запрошення депутатів від опозиції на засідання, де розглядають законопроєкти та поправки до них, небажання захищати права військовослужбовців".

Як повідомлялося, Верховна Рада у середу внесла зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки та оборони (законопроєкт №№15224). При цьому 40 млрд грн, які були передбачені у статті "Закупівля зброї", забрали в ЗСУ та спрямували до Резервного фонду. Фракція "Європейська солідарність" не дала жодного голосу у підтримку цього законопроєкту.

Джерела: itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70174

itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70185

t.me/irynagerashchenko/23279