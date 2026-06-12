Ден Джарвіс призначений новим міністром оборони Великої Британії

Новий міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс | Фото: https://x.com/DanJarvisMBE/status/1998097583189926244?s=46

Ден Джарвіс, член парламенту та кавалер Ордена Британської імперії, призначений на посаду міністра оборони Великої Британії після затвердження відповідного рішення королем.

"Король із задоволенням схвалив наступне призначення: Ден Джарвіс, член парламенту, член Ордена Британської імперії, на посаду міністра оборони", – йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті уряду Великої Британії у четвер.

Натомість Джон Гілі, член парламенту, та Алістер Карнс, кавалер орденів DSO, OBE та MC і також член парламенту, залишили уряд.

Як повідомлялося, раніше газета The Guardian повідомляла, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку через розбіжності із прем'єром-міністром королівства Кіром Стармером щодо видатків на оборону.