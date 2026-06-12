Ден Джарвіс призначений новим міністром оборони Великої Британії
Ден Джарвіс, член парламенту та кавалер Ордена Британської імперії, призначений на посаду міністра оборони Великої Британії після затвердження відповідного рішення королем.
"Король із задоволенням схвалив наступне призначення: Ден Джарвіс, член парламенту, член Ордена Британської імперії, на посаду міністра оборони", – йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті уряду Великої Британії у четвер.
Натомість Джон Гілі, член парламенту, та Алістер Карнс, кавалер орденів DSO, OBE та MC і також член парламенту, залишили уряд.
Як повідомлялося, раніше газета The Guardian повідомляла, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі подав у відставку через розбіжності із прем'єром-міністром королівства Кіром Стармером щодо видатків на оборону.