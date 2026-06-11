У Сумах внаслідок влучання БпЛА в багатоповерхівку попередньо постраждав один мешканець – МВА

У Сумах попередньо один мешканець зазнав поранень унаслідок влучання ворожого безпілотного літального апарата типу "Молнія" в багатоповерховий житловий будинок у Зарічному районі міста, повідомляє очільник Сумчани міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

"Попередньо один мешканець будинку постраждав внаслідок ворожого удару БпЛА типу "Молнія" в багатоповерхівку Зарічного району Сум пізно увечері", – зазначив він у Телеграм.

Унаслідок атаки також пошкоджено скління вікон та балконів. Інші наслідки уточнюються.

Як повідомлялося, близько 22:10 в місті було зафіксовано влучання ворожого безпілотного літального апарата типу "Молнія" у стіну багатоповерхового житлового будинку в Зарічному районі міста.

Джерело: https://t.me/serhii_kryvosheienko/1755