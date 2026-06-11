Інтерфакс-Україна
Події
23:09 11.06.2026

Трамп про можливе підписання угоди з Іраном: Це має бути зроблено, і це має бути зроблено досить швидко

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Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром може відбутися підписання угоди з Іраном, а відповідні документи вже перебувають на фінальній стадії підготовки.

"Але незабаром у нас має відбутися підписання, і документи вже майже готові, тож подивимося, як буде. Дуже добре. Це має бути зроблено, і це має бути зроблено досить швидко. Вони хочуть цього так само сильно, як і всі інші, і я думаю, що у нас багато хороших відносин", – зазначив Трамп у Білому домі під час спілкування з журналістами.

Джерело: https://www.youtube.com/live/Kldm14Dno_s?si=XFIfgJsa5YivvAs2

Теги: #іран #думка #угода #сша #підписання

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