Ворожий БпЛА типу "Молнія" влучив у стіну багатоповерхівки в Сумах

У Сумах близько 22:10 зафіксовано влучання ворожого безпілотного літального апарата типу "Молнія" у стіну багатоповерхового житлового будинку в Зарічному районі міста.

"Сьогодні близько 22:10 зафіксовано влучання ворожого БпЛА типу "Молнія" у стіну багатоповерхового житлового будинку в Зарічному районі міста", – зазначив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар у Телеграм-каналі.

За його словами, на місці події працюють усі необхідні служби. Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється.

Джерело: https://t.me/kobzarartemsn/5715