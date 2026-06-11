22:50 11.06.2026
Ворожий БпЛА типу "Молнія" влучив у стіну багатоповерхівки в Сумах
У Сумах близько 22:10 зафіксовано влучання ворожого безпілотного літального апарата типу "Молнія" у стіну багатоповерхового житлового будинку в Зарічному районі міста.
"Сьогодні близько 22:10 зафіксовано влучання ворожого БпЛА типу "Молнія" у стіну багатоповерхового житлового будинку в Зарічному районі міста", – зазначив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар у Телеграм-каналі.
За його словами, на місці події працюють усі необхідні служби. Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється.
Джерело: https://t.me/kobzarartemsn/5715