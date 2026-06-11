Інтерфакс-Україна
Події
22:50 11.06.2026

Ворожий БпЛА типу "Молнія" влучив у стіну багатоповерхівки в Сумах

1 хв читати

У Сумах близько 22:10 зафіксовано влучання ворожого безпілотного літального апарата типу "Молнія" у стіну багатоповерхового житлового будинку в Зарічному районі міста.

"Сьогодні близько 22:10 зафіксовано влучання ворожого БпЛА типу "Молнія" у стіну багатоповерхового житлового будинку в Зарічному районі міста", – зазначив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар у Телеграм-каналі.

За його словами, на місці події працюють усі необхідні служби. Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється.

Джерело: https://t.me/kobzarartemsn/5715

Теги: #багатоповерхівка #обстріл #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:40 11.06.2026
У Сумах внаслідок влучання БпЛА в багатоповерхівку попередньо постраждав один мешканець – МВА

У Сумах внаслідок влучання БпЛА в багатоповерхівку попередньо постраждав один мешканець – МВА

10:26 11.06.2026
Одна людина загинула, ще 4 постраждали через атаку ворожого дрона на Сумщині – ОВА

Одна людина загинула, ще 4 постраждали через атаку ворожого дрона на Сумщині – ОВА

09:06 11.06.2026
Пенсіонерка загинула через атаку ворожого дрона на Сумщині – ОВА

Пенсіонерка загинула через атаку ворожого дрона на Сумщині – ОВА

18:34 10.06.2026
Росія дроном атакувала територію вокзалу у Сумах, внаслідок чого сталося загорання даху вагона – "Укрзалізниця"

Росія дроном атакувала територію вокзалу у Сумах, внаслідок чого сталося загорання даху вагона – "Укрзалізниця"

14:28 10.06.2026
Росіяни вдарили по об'єкту транспортної інфраструктури в Сумах, двоє людей постраждали – мерія

Росіяни вдарили по об'єкту транспортної інфраструктури в Сумах, двоє людей постраждали – мерія

09:34 10.06.2026
Окупанти обстріляли Суми, поранено двох цивільних – ДСНС

Окупанти обстріляли Суми, поранено двох цивільних – ДСНС

10:43 08.06.2026
Російські обстріли забрали життя жительки Херсона

Російські обстріли забрали життя жительки Херсона

08:29 08.06.2026
У Харкові після атаки БпЛА зафіксовано пожежі – ДСНС

У Харкові після атаки БпЛА зафіксовано пожежі – ДСНС

22:08 07.06.2026
Термін відновлення роботи ЦСВЯП на ЧАЕС після обстрілу РФ наразі невідомий – МАГАТЕ після огляду

Термін відновлення роботи ЦСВЯП на ЧАЕС після обстрілу РФ наразі невідомий – МАГАТЕ після огляду

19:15 06.06.2026
Росіяни поцілили у маршрутку в Запорізькій області: загинув 56-річний водій

Росіяни поцілили у маршрутку в Запорізькій області: загинув 56-річний водій

ВАЖЛИВЕ

Очільник Запорізької ОВА закликав мешканців ТОТ евакуюватись

Україна переважає росіян за напрямком FPV-дронів і продовжує збільшувати перевагу – Сирський

США розпочали атаку на Іран – CENTCOM

Гнатов: влада шукає механізми демобілізації та готує рішення щодо підвищення виплат військовослужбовцям

Зеленський: За рік після створення угруповання СБС уражено російських цілей на майже $40 млрд

ОСТАННЄ

ПОВІТРЯНІ СИЛИ: ЗАГРОЗА ЗАСТОСУВАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОЗБРОЄННЯ

Трамп про можливе підписання угоди з Іраном: Це має бути зроблено, і це має бути зроблено досить швидко

У Харкові викрили групу з чотирьох осіб, які організували схему фейкових інвалідностей для ухилення від мобілізації – прокуратура

Через ворожу атаку у двох районах Запоріжжя знеструмлено близько 50 тис. споживачів – ОВА

Сибіга подякував генсеку Ради Європи за керівництво у просуванні Спецтрибуналу щодо агресії РФ

Будівлю Пентагону евакуювали через хибну тривогу – ЗМІ

Трамп розраховує, що незабаром буде оголошено місце підписання угоди з Іраном

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Афіпський" у Краснодарському краї та низку виробництв безпілотників

Трамп заявив, що скасував заплановані на четвер удари по Ірану у зв'язку з прогресом у переговорах

Рубіо заявив про введення санкцій проти кубинської державної енергетичної компанії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА