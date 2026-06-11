Інтерфакс-Україна
Події
22:36 11.06.2026

У Харкові викрили групу з чотирьох осіб, які організували схему фейкових інвалідностей для ухилення від мобілізації – прокуратура

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Правоохоронці у Харкові викрили та затримали групу з чотирьох осіб, яких підозрюють в організації схеми оформлення фіктивних інвалідностей для ухилення від мобілізації, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, йдеться про так званий "сімейний підряд", який, за версією правоохоронців, функціонував як прибутковий "сімейний бізнес" із оформлення безстрокових інвалідностей за грошову винагороду.

"Організаторка оборудки – 80-річна мешканка міста Південне Харківського району, яка все життя працювала у медичній сфері та свого часу обіймала посаду заступника головного лікаря однієї з лікарень у Харкові. До схеми вона залучила сімейного лікаря медзакладу, свого сина та племінницю, яка працює співачкою у Харківському національному академічному театрі опери та балету імені М. В. Лисенка (ХНАТОБ)", – йдеться в повідомленні.

Вартість "послуг" становила 6 тис. доларів США, частина яких, за версією слідства, могла призначатися членам комісії. У результаті одного з епізодів військовозобов'язаний чоловік отримав безстрокову третю групу інвалідності та відстрочку від призову.

"Шість тисяч доларів США за безстрокову інвалідність та повний "пакет послуг" – від штучних госпіталізацій до домашніх "репетицій" перед медичною комісією", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до понад 100 аналогічних епізодів, а також можливу участь інших осіб у схемі.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України. Усіх затримано, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/29327

Теги: #харків #мобілізація #схеми #викриття

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