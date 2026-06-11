Інтерфакс-Україна
Події
21:59 11.06.2026

Через ворожу атаку у двох районах Запоріжжя знеструмлено близько 50 тис. споживачів – ОВА

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Через ворожу атаку у двох районах Запоріжжя знеструмлено близько 50 тис. споживачів – ОВА

Унаслідок ворожої атаки у двох районах Запоріжжя без електропостачання залишилися близько 50 тис. споживачів, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Через ворожу атаку знеструмлено близько 50 000 споживачів у двох районах Запоріжжя", – йдеться у дописі, оприлюдненому в Телеграм-каналі ввечері четверга.

Окрім того, очільник ОВА також зазначив, що енергетики вже працюють над відновленням живлення.

 

Теги: #запоріжжя #знеструмлення #енергетика #атака

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