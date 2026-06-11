Сибіга подякував генсеку Ради Європи за керівництво у просуванні Спецтрибуналу щодо агресії РФ

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе за непохитне керівництво у просуванні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

"Дякуємо, Генеральний секретарю @alain_berset, за Ваше непохитне керівництво та особисту відданість справі забезпечення справедливості та відповідальності за агресію Росії проти України", – йдеться у дописі Сибіги, поширеному в соціальній мережі Х.

За словами глави МЗС, Рада Європи перебуває на передовій міжнародних зусиль, спрямованих на те, щоб злочин агресії не залишився безкарним.

Сибіга наголосив, що Спеціальний трибунал є історичним кроком на шляху до забезпечення відповідальності за злочин агресії та тих, хто розпочав цю війну, продовжує її вести та віддає злочинні накази.

"Справедливість не є чимось необов'язковим. Вона є необхідною умовою для тривалого миру та авторитету міжнародно-правового порядку", – зазначив міністр.