Будівлю Пентагону евакуювали через хибну тривогу – ЗМІ

Будівлю Міністерства оборони США закрили та частково евакуювали через помилкове спрацювання датчика наявності в будівлі небезпечних речовин, повідомляє у четвер CNN із посиланням на джерела.

За словами трьох співрозмовників телеканалу, кілька поверхів і коридорів будівлі зачинили, а з інших евакуювали співробітників у зв'язку з "інцидентом, пов'язаним із небезпечними речовинами".

Один зі співрозмовників заявив, що датчик наявності небезпечних речовин у будівлі зафіксував можливу наявність спор сибірської виразки, у зв'язку з чим було оголошено евакуацію. Пізніше з'ясувалося, що в системі стався збій, що призвело до хибної тривоги.

При цьому в Пентагоні попередили, що на додаткові перевірки може знадобитися до двох годин.