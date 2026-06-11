Інтерфакс-Україна
Події
21:08 11.06.2026

Будівлю Пентагону евакуювали через хибну тривогу – ЗМІ

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Будівлю Пентагону евакуювали через хибну тривогу – ЗМІ

Будівлю Міністерства оборони США закрили та частково евакуювали через помилкове спрацювання датчика наявності в будівлі небезпечних речовин, повідомляє у четвер CNN із посиланням на джерела.

За словами трьох співрозмовників телеканалу, кілька поверхів і коридорів будівлі зачинили, а з інших евакуювали співробітників у зв'язку з "інцидентом, пов'язаним із небезпечними речовинами".

Один зі співрозмовників заявив, що датчик наявності небезпечних речовин у будівлі зафіксував можливу наявність спор сибірської виразки, у зв'язку з чим було оголошено евакуацію. Пізніше з'ясувалося, що в системі стався збій, що призвело до хибної тривоги.

При цьому в Пентагоні попередили, що на додаткові перевірки може знадобитися до двох годин.

 

Теги: #пентагон #евакуація #сша

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