Трамп розраховує, що незабаром буде оголошено місце підписання угоди з Іраном

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Президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що найближчим часом буде оголошено, де і коли відбудеться підписання угоди з Іраном.

"Час і місце підписання будуть оголошені найближчим часом", – написав голова Білого дому в соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що "обговорення та фінальні пункти (угоди – ІФ) були (...) узгоджені всіма сторонами". Трамп перерахував низку країн, з якими, за його словами, узгоджені всі деталі угоди: йдеться про США, Ізраїль, Пакистан, Туреччину, низку арабських країн. Ірану в цьому переліку немає.

У Тегерані поки що не коментували твердження Трампа про швидке підписання угоди.

Трамп у своїй публікації наголосив, що США поки що продовжать морську блокаду Ірану.