Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Афіпський" у Краснодарському краї та низку виробництв безпілотників

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України заявив про ураження 10-го та у ніч проти 11 червня НПЗ "Афіпський" (Краснодарський край РФ), об'єктів виробництва безпілотних систем, зокрема у Севастополі, та пунктів управління противника на територіях Донецької та Луганської областей.

"Вчора та у ніч на 11 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових, логістичних та промислових об'єктів російських окупаційних військ", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що у Краснодарському краї РФ уражено нафтопереробний завод "Афіпський". Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ. Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн т на рік. Завод виробляє дизельне пальне, бензини, мазут та інші нафтопродукти, які використовуються для забезпечення економіки та військової логістики держави-агресора. "За наявними даними підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на тимчасово окупованій території Крим уражено місце виробництва та спорядження морських безекіпажних катерів у Севастополі. Об'єкт використовувався для складання, оснащення та підготовки морських безекіпажних платформ, які залучаються противником для виконання завдань у Чорному морі. Також на ТОТ Криму уражено склад зберігання безпілотних літальних апаратів у районі населеного пункту Григорівка.

Окрім того, уражено пункти управління противника в районах Давидівського, Новознам'янки, Бахмута, Селідового та Покровська на територіях Донецької та Луганської областей.

Також завдано ураження пункту управління БпЛА противника в районі Новоандріївки Донецької області. У районі Довжанська на території Луганської області уражено район зосередження підрозділу безпілотних літальних апаратів окупантів. Крім того, у районі Авдіївки Донецької області уражено майстерню з виробництва та ремонту БпЛА.