Трамп заявив, що скасував заплановані на четвер удари по Ірану у зв'язку з прогресом у переговорах

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановані на четвер удари по Ірану з огляду на прогрес у переговорах.

"Виходячи з того, що обговорення з Іраном були доведені до найвищого рівня іранського керівництва (...), я скасував заплановані на сьогоднішній вечір удари по Ірану", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Раніше в четвер голова Білого дому оголосив, що цієї ночі США завдадуть потужних ударів по Ірану.