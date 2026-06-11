Державний секретар США Марко Рубіо заявив про введення санкцій проти кубинської державної енергетичної компанії "Уніон Куба-Петролеум" (CUPET).

"Сьогодні я вводжу санкції проти кубинської державної енергетичної компанії "Уніон Куба-Петролеум" (CUPET) на підставі Указу президента Трампа № 14404. Комуністична еліта Куби використовує енергетику як інструмент соціального контролю та клептократичного збагачення", – написав він у соціальній мережі Х у четвер.

Рубіо зазначив, що десятиліттями "режим крав і накопичував паливо" у той час як кубинський народ страждав від відключень електроенергії та "тижнями чекав, щоб заправити свої автомобілі".

"Президент Трамп прагне нового майбутнього для кубинського народу з більшою економічною та політичною свободою і можливостями. До того часу ми продовжуватимемо обмежувати здатність комуністичного режиму використовувати торгівлю енергоносіями для просування своєї корупційної програми та жорстокого придушення кубинського народу", – наголосив Рубіо.

"Уніон Куба-Петролеум" (CUPET) – це найбільша державна нафтогазова корпорація Куби, яка контролює весь ланцюжок галузі. Створена у 1992р. Займається розвідкою, видобутком, переробкою нафти та газу, а також дистрибуцією палива по всій країні. CUPET керує мережею автозаправних станцій.