Інтерфакс-Україна
Події
20:32 11.06.2026

Зеленський відзначив державними нагородами воїнів Сил безпілотних систем ЗСУ

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Зеленський відзначив державними нагородами воїнів Сил безпілотних систем ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами воїнів Сил безпілотних систем ЗСУ, а також вручив підрозділам бойові прапори.

"Сили безпілотних систем – одне з найбільших досягнень України – те, що доводить українське лідерство в технологіях і у збереженні життів завдяки технологіям. Кількість уражених російських цілей завдяки нашим СБС ЗСУ – вже сотні тисяч на рік, і тільки за минулий рік відсьогодні – червень до червня – це більш ніж 356 тисяч уражених російських цілей", – сказав Зеленський.

Він також попросив присутніх ушанувати хвилиною пам'яті кожного українського воїна, який віддав своє життя , щоб Україна могла жити і бути незалежною та сильною.

Згідно з указами №486/2026 і 487/2026 президент відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 414 окрему бригаду безпілотних систем Сил безпілотних систем ЗСУ та й окремий центр безпілотних систем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Як повідомлялося, Зеленський підписав указ про призначення 11 червня Днем Сил безпілотних систем Збройних сил України.

 

Теги: #зсу #нагородження #зеленський

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