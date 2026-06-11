Інтерфакс-Україна
Події
20:22 11.06.2026

Норвегія надає понад 9 млн євро на ремонт захисного саркофагу ЧАЕС

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Норвегія надає понад 9 млн євро на ремонт захисного саркофагу ЧАЕС
Фото: https://www.facebook.com/

Норвегія виділяє понад EUR 9 млн на відновлення захисного саркофагу над Чорнобильською АЕС після пошкодження російським безпілотником, повідомило посольство Норвегії в Україні.

"Норвегія виділяє 100 мільйонів крон (близько EUR 9,1 млн – ІФ-У) на ремонт захисної конструкції, що накриває 4-й реактор на закритій атомній електростанції в Чорнобилі. Конструкція була пошкоджена внаслідок російського удару безпілотником у лютому 2025 року", йдеться у повідомленні посольства у Фейсбуці у четвер.

Допомога буде надаватися через фонд Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) International Chornobyl Cooperation Account (ICCA).

Про надання підтримки оголосив державний секретар Ейвінд Вад Петерссон під час візиту до Києва, згадавши також про інцидент 7 червня, коли під російський удар потрапило сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні.

"Ці атаки також становлять загрозу для європейської та міжнародної безпеки. Норвегія докладе зусиль, щоб зменшити ризик радіоактивних викидів та забезпечити, щоб Чорнобильська АЕС і надалі експлуатувалася безпечно", – заявив Петерссон.

США у квітні висловили готовність надати до $100 млн у межах спільних зусиль Групи семи для ремонту нового саркофагу над Чорнобильською АЕС. ЄС до 40-ї річниці аварії на ЧАЕС закликав РФ зупинити атаки на ядерні об'єкти в Україні.

 

 

Теги: #чаес #саркофаг #норвегія

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