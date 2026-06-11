Україна і Польща домовились не зупиняти автобусний рух через ПП "Шегині – Медика" влітку

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Автобусний рух через пункт пропуску "Шегині – Медика" влітку працюватиме без обмежень, повідомив в віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Телеграмі в четвер.

За його інформацією, польська сторона раніше повідомила про намір тимчасово призупинити оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через ремонтні роботи.

"Після переговорів між Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Польща за сприяння Посольства України в Польщі досягнуто домовленості: автобусний рух через пункт пропуску "Шегині – Медика" не буде зупинений протягом літнього сезону навіть під час проведення ремонтних робіт", – зазначив посадовець.

За словами Кулеби, це дозволить зберегти стабільне транспортне сполучення між Україною та Польщею для пасажирів і міжнародних перевізників.