Посадовців трьох РТЦК Тернопільщини підозрюють у фіктивній мобілізації громадян

Посадовцям трьох РТЦК та СП Тернопільщини повідомили про підозру у внесенні неправдивих даних до системи військового обліку "Оберіг" та фіктивній мобілізації громадян, повідомила Військова служба правопорядку у Збройних Силах України.

"Йдеться про представників Тернопільського, Чортківського та Кременецького РТЦК та СП. За даними слідства, упродовж 2025-2026 років посадовці, використовуючи систему "Оберіг", вносили недостовірну інформацію про мобілізацію громадян", – повідомила Військова служба правопорядку (ВСП) у Збройних Силах України на своїй сторінці у Facebook у четвер.

Встановлено, що до бази вносили дані стосовно військовослужбовців, які вже проходили службу у різних підрозділах, однак були повторно "мобілізовані" лише формально – для покращення показників виконання мобілізаційних заходів.

Крім того, фігуранти складали та видавали недостовірні офіційні документи – поіменні списки військовозобов'язаних, нібито направлених до військових частин.

"За інформацією оперативників УСР Нацполіції у Тернопільській області, у Тернопільському РТЦК та СП таким чином фіктивно "призвали" 30 осіб, у Чортківському – 56, у Кременецькому – 43. Однак, за наявною оперативною інформацією кількість "призваних" – близько 800 осіб", – йдеться у повідомленні.

Оперативні заходи проводили співробітники Держслужби розслідувань Нацполіції спільно з військовими правоохоронцями Тернопільського зонального відділу ВСП та представниками СБУ.

На підставі зібраних матеріалів слідчі ДБР повідомили про підозру п'ятьом посадовцям за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Слідство триває, встановлюються усі обставини та коло осіб, які можуть бути причетні до правопорушення.